03 Eylül 2019 Salı 15:40:46 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 15:57:27
İzmir’de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir’de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 15:13'te İzmir Karaburun açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 28 kilometre olarak açıklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 8 kilometre olarak açıklandı.
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