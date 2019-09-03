İzmir’de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 15:13'te İzmir Karaburun açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 28 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 8 kilometre olarak açıklandı.