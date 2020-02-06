İzmir Buca'da koronavirüs üssü gibi tavuk döner tesisi
İzmir'de bir imalathaneye yapılan baskında şok görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen bozuk tavuk dönerlerin çamaşır suyuyla yıkanıp yeniden piyasaya sürüldüğü iddiası’ dün yapılan bir baskınla yeni bir boyuta taşındı.
İzmir Buca Belediyesi'ne bağlı ekipler bir imalathaneye baskın yaptı. Merdivenaltı imalathanede döner hazırlandığını belirleyen ekipler, bozulmuş 3.1 ton tavuk ve hindi eti ele geçirdi. Bozulmuş tavuk eti kokusunun hakim olduğu depoda; tuvalet yanında ve açık havada muhafaza edilen etler, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, dönerlerin takıldığı paslı şişler ve insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek çok sayıda unsur kayıt altına alındı.
İzmir'de döner hazırlanan merdivenaltı imalathaneye yapılan baskında 3.1 ton kokmuş tavuk eti ele geçti.
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