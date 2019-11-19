İzinde vahşet

Korkunç olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Buca ilçesinde yaşandı. Uyuşturucu suçundan girdiği eçık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), sevgilisi olduğu iddia edilen bir çocuk annesi Melisa Kalem’in (24) yaşadığı apartman dairesine gitti. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

ŞOK TABANCASINI ÇIKARDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Melisa Kalem kendini elektroşok cihazıyla korumaya çalıştı. Bu sırada Şehmuz Selçuk ise yanında getirdiği pompalı tüfekle Kalem’e peş peşe ateş etti. Kalem, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Daha sonra Selçuk, aynı tüfekle yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kalem ve Selçuk’un olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Melisa Kalem’in ölüm haberini alarak adrese gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kalem ve Selçuk’un cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şehmuz Selçuk’un, uyuşturucu nedeniyle girdiği cezaevinden izin alarak çıktığı ancak geri dönmediği ve cezaevi firarisi olduğu iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.