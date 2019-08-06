  • Bist 100
    98932.8
  • Dolar
    5,5393
  • Euro
    6,2076
  • Altın
    260,4340
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Denizlispor'a 2 isim daha geliyor Denizlispor'a 2 isim daha geliyor
Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Bursaspor'un değeri 3 sezonda yaklaşık 12.5 kat düştü Bursaspor'un değeri 3 sezonda yaklaşık 12.5 kat düştü
Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı Yusuf Yazıcı'dan teşekkür mesajı
İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi
Akhisarspor yeni mucize peşinde Akhisarspor yeni mucize peşinde
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
NATO'dan ABD açıklaması: Örgütten ayrılmayacağına eminim NATO'dan ABD açıklaması: Örgütten ayrılmayacağına eminim
ÖSYM ek yerleştirme 2019 ne zaman? 2019 ek yerleştirme taban puanları ÖSYM ek yerleştirme 2019 ne zaman? 2019 ek yerleştirme taban puanları
İstanbul-İzmir arasını kısaltan yeni yol projesi tasarrufu artıracak İstanbul-İzmir arasını kısaltan yeni yol projesi tasarrufu artıracak
Bakan Dönmez: KKTC'nin hakkını sonuna kadar savunacağız Bakan Dönmez: KKTC'nin hakkını sonuna kadar savunacağız
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı" "Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi Beşiktaş'ta, kaleci Karius'un adalesinde zorlanma tespit edildi
Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı
Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi Rekor transferler listesine Yusuf Yazıcı da eklendi
Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı Şişli'de kafeterya sahibi müşterisine balta ile saldırdı
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri 2019 açıklandı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri 2019 açıklandı mı?
Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması sonuçlandı Türkiye'deki KOBİ'lerin Afet Direnci Araştırması sonuçlandı
Yozgat'ta eşini öldürüp intihar etti Yozgat'ta eşini öldürüp intihar etti
Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart! Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart!
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a rekor bonservis ücretiyle veda etti Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a rekor bonservis ücretiyle veda etti
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkıyor
Tokat'ta tarihi eser operasyonu Tokat'ta tarihi eser operasyonu
YKS boş kontenjanlar taban puanları açıklandı mı? YKS boş kontenjanlar nereden sorgulanır? YKS boş kontenjanlar taban puanları açıklandı mı? YKS boş kontenjanlar nereden sorgulanır?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ağustos 2019 Salı 13:49:10 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 13:53:13

İtfaiyenin çamurdan kurtardığı ineğine 'Kalk kızım, eve gidelim' dedi

Safranbolu'da, ayakları çaydaki çamura saplanan inek, itfaiye ekibinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Fatma Öztürk (43), çaydan çıkarılan, 'Duygu' diye seslendiği bitkin haldeki ineğine "Yoruldun mu? Pis su yuttun değil mi? Hadi kalk kızım, eve gidelim" dedi.

Safranbolu'daki Araç Çayı kenarına piknik için gelenler, ineğin su içinde çamura saplandığını gördü. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. 2 itfaiye eri, önce birbirinden destek alıp, ineği boynundaki zincirinden çekti ardından zincire halat bağlayıp, çektikten sonra sudan çıkarmak için mücadele etti. İtfaiye erlerinin bu çabası, sonuçsuz kaldı. Daha sonra bir itfaiye eri, elindeki çubuk ve tırmık ile ineğin karşı tarafa gitmesi için uğraştı. Suda yürüyen inek, geri dönüp, tekrar çamura saplandı. Belinden halatla bağlanan inek, itfaiye aracıyla su kenarına çekildi.

Çay kenarına 2 saat süren çalışmaların ardından gelip, ineğin sahibi olduğunu söyleyen Fatma Öztürk, itfaiye görevlilerine, "Sudan çıkmadı. Çıkmayınca herhalde serinleyecek, dedim. Her zaman giriyor, çıkıyor. Yukarıda arıyordum. Buraya geçmiş. Sizi rahatsız ettik" diye konuştu.

Bitkin olduğu gözlenen ve kalkamayan ineğinin başına gelen Öztürk, "'Duygu', hadi kalk kızım. Yoruldun mu, sen niye gelmedin? Niye gittin oralara doğru? Pis su yuttun değil mi? Kalkarsın hadi. Kalk kızım, kalk yavrum. Eve gidelim hadi" dedi. 

Fatma Öztürk'ün okşayıp, sevdiği inek, ayağa kalktıktan sonra otlamaya başladı. Öztürk, itfaiye ekiplerine teşekkür edip, ineğiyle köyüne gitti.

(DHA)

Pençe Harekatında flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e çıktı
Başkan Erdoğan'dan dünyaya terör mesajı
Antartika tamam, Türkler şimdi Kuzey Kutbu'na geliyor
"Akın İpek ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı"
Bunlar da Trump'ın fanları! Destekçisi bomba gönderdi
AK Partili Bülent Turan'dan Kaz Dağları açıklaması! İşin aslı ortaya çıktı
ABD, PKK/PYD'nin yardım çığlıklarına kulak verdi
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
PKK elebaşlarının yakınlarını belediyeye doldurdular
Kuzey Kore tansiyonu yükseltti: 4 füze fırlattı
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! 2019 Ağustos ayı kira zam oranları belli oldu
Guantanamo’nun kara kutusu yayınlanıyor
Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı
CHP'de Kılıçdaroğlu diktasına isyan! Sav fitili ateşledi
Alman gazetesi yazdı: Başkan Erdoğan’ın kararının doğru olduğu kanıtlandı
Türkiye'den Asya hamlesi! Kirli oyunu bozacak açılım...
İzmir'de FETÖ soruşturması: 18 gözaltı kararı
Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi! "Eyvah..."
Sosyal medyanın da haramları mı var?
Mutfağın da kraliçesi! Paylaşımına beğeni yağdı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ