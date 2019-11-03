İtalya diye bindiler, Büyükada'da indiler

İstanbul Zeytinburnu'nda, Afganistan uyruklu bir kişi, 3 vatandaşıyla yasadışı yollardan İtalya'ya götürmek üzere anlaştı. Afgan göçmenler toplam 6 bin euro vererek İtalya'ya gitmek için anlaştıkları kişiye paralarını ödedikten sonra Eminönü'ne gitti.

ADADA POLİS YAKALADI

Afgan göçmen kaçakçısı, Sayed Jamıl B, Faizah H. ve Alo Asqal H'yi 'İtalya'ya giden vapur' diye Adalar vapuruna bindirerek kayıplara karıştı. Büyükada'ya gelen 3 göçmen, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette verdikleri ifadelerinde hemşerileri olan 22 yaşındaki Huseyin Y'ye, İtalya'ya gitmek için ödeme yaptıklarını belirterek şikayetçi oldu. Üç göçmen daha sonra sınır dışı işlemleri için, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, Huseyin Y'yi Zeytinburnu'nda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Huseyin Y, sevk edildiği adliyede tutuklandı.