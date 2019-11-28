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28 Kasım 2019 Perşembe 13:49:39 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 13:53:24

İsyan ettiren vahşetin cezası belli oldu

İstanbul Maltepe'de ağaçta mahsur kalan kediyi düşürerek köpeklere parçalattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin 770'er lira para cezası aldığı öğrenildi.

Maltepe sahilinde geçtiğimiz pazartesi günü çekilerek sosyal medyada paylaşılan vahşet videosunda ağaçta mahsur kalan kedi köpeklere parçalatılıyordu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, yaşları 18'den küçük olan köpek sahibi F.U, sosyal medya için çekim yapan M.A ile görüntülerde yer alan F.D.'yi dün sabah gözaltına alarak Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi.

Şüpheliler daha sonra ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilere savcılık tarafından kişi başı 500 lira adli para cezası kesilirken emniyet tarafından ise kabahatler kanununa göre kişi başı 270 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

(DHA)

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