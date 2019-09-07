İsyan ettiren ceza

Konya Karatay’da geçtiğimiz yıl kardeşleri ve annesiyle markete giden Muhammet Emir Karabakan’ın üzerine, kaldırıma bırakılan reklam panosu devrildi. 500 kiloluk panonun altında kalarak ağır yaralanan çocuk yaşamını yitirdi.

BİLİRKİŞİ KUSURLU DEDİ

İki kez hazırlanan bilirkişi raporunda, tabelayı söktürdükten sonra yerinden kaldırmadığı ve tedbir almadığı gerekçesiyle asli kusurlu bulunan işyeri sahibi Taha Süleyman B, ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 15 bin 200 TL para cezasına çevrildi.

‘ACIMIZ TAZELENDİ’

Haberle yıkılan aile karar isyan etti. Baba Cemalettin Karabakan, “Oğlumuzun acısı hala tazeyken bu karar bizi daha da üzdü. Oğlumun canının bedeli 15 bin lira mıydı? Bir üst mahkeme giderek itiraz edeceğiz. Mahkemenin acımızı dindirecek bir karar vermesini istiyoruz’’ dedi.