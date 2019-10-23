23 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 22:55:42
"İstesem üçünü de katlederdim"
Gaziantep'te, 25 Ağustos gecesi, yeni doğum yapan eşi Güldane Yırtıcı’yı (28) hastane odasında dövüp, bıçakla yaralayan Ahmet Yırtıcı’nın (35), yargılanmasına başlandı.
Savunmasında, yuvasını kurtarmak istediğini öne süren Yırtıcı, “İstediğim takdirde odada bulunan eşimin annesi Ayşe Değer’i, kız kardeşi Seda Güvercin’i ve eşimi de öldürebilirdim. Öldürmek istesem üçünü de öldürürdüm ama amacım öldürmek değildi’’ dedi. Şahsın tutukluluk halinin devamına karar veren asliye ceza mahkemesi, dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.
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