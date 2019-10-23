"İstesem üçünü de katlederdim"

Savunmasında, yuvasını kurtarmak istediğini öne süren Yırtıcı, “İstediğim takdirde odada bulunan eşimin annesi Ayşe Değer’i, kız kardeşi Seda Güvercin’i ve eşimi de öldürebilirdim. Öldürmek istesem üçünü de öldürürdüm ama amacım öldürmek değildi’’ dedi. Şahsın tutukluluk halinin devamına karar veren asliye ceza mahkemesi, dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.