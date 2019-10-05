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05 Ekim 2019 Cumartesi 21:02:47 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 21:36:27

İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorusu ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk sorusu ve cevabı belli oldu. Ekranların en sevilen ve en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de herkesin nefeslerini tuttuğu bir milyonluk soru ve cevabına bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısına geçen Arda Ayten Kim Milyoner Olmak İster'de kendisine yöneltilen "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" 1 milyonluk soruyu cevaplıyor...

Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde 1 milyonluk sorunun açılması Türkiye’nin gündemine oturmuştu. 19 yaşındaki Arda Ayten tarafından 1 milyonluk sorunun açtırılmasına hak kazanılması sayesinde izleyici ekrana kilitlenmişti. Arda Ayten tarafından açılan 1 milyonluk sorunun cevabına bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kim Milyoner Olmak İster’in eski sunucusu Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından “Milyonluk soruyu açacak yarışmacıyı sezon sonuna sakladık” açıklamasında bulunmuştu.

Bugün Atv'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümleri Arda Ayten 1 milyonluk soruyu cevaplıyor.

İşte 5 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru

ON KITADAN OLUŞAN İSTİKLAL MARŞI'NIN TAMAMINDA, BU KELİMELERDEN HANGİSİ DİĞERLERİNDEN DAHA AZ GEÇER?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru Cevap: Toprak

ARDA AYTEN KİMDİR?

12. soruya kadar gelen Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde tıp fakültesi öğrencisi. 19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.

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