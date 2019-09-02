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02 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 02:24:36

İstavrit güldürdü, palamut üzdü

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçılar, “Vira Bismillah” dedi. Aylardır denize hasret kalan balıkçılar, sezonun ilk avından kasalar dolusu balıkla döndü. Mezata çıkarılan ilk balıklar kapış kapış satıldı. 

Balıkçıların, başlamasını dört gözle beklediği balık avı sezonu açıldı.  Aylardır hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, gece saatlerinden itibaren demir alarak denizlere açıldı. Sezona umutla başlayan balıkçılar, ilk avlanmalardan oldukça bereketli bir şekilde döndü. 

BALIKÇILARI VALİ KARŞILADI 

İstanbul’dan Marmara Denizi’ne açılıp sezonun ilk avından sabaha karşı dönen balıkçıları, Beylikdüzü’ndeki Gürpınar Su Su Ürünleri Hali’nde, esnaf ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Teknelerin kıyıya yaklaşmasıyla birlikte halde bekleyen esnaf, alışveriş için birbirleriyle yarıştı.  Vali Yerlikaya, halde karşıladığı balıkçılara bolluk dileğinde bulundu. 

KARADENİZ’DE İSTAVRİT BEREKETİ 

Samsun Canik ve Dereköy’deki balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, av yasağının sona ermesiyle denize ağlarını bıraktı. Gece saat 04.00 civarlarında “vira bismillah” diyerek ağlarını toplayan balıkçılar, barınaklara kasa kasa istavritle döndü. “Cemal Kaptan” adlı gırgır teknesiyle açılan 30 yıllık balıkçı Halil Tural, ‘’Ağlarımızı attık. İlk ağı bir saat sonra çektik. 120 kasa istavrit aldık” diye konuştu. Giresunlu balıkçılar ise Palamut açısından son 10 yılın en verimsiz balık sezonuna başladıklarını söyledi.

BURSALI BALIKÇILAR UMDUĞUNU BULAMADI 

Limandan havai fişeklerle büyük coşkuyla ayrılarak Marmara Denizi’ne açılan Bursalı balıkçılar umduğunu bulamadı. Balıkçılardan Ahmet Sert, ilk akşam umduklarını bulamadıklarını dile getirerek, “Geçtiğimiz yıllara göre bu akşamki denizde balık oranı çok düşüktü. Geçen balık inceydi ama boldu. Bu sene balık iri ama beklenen yok. Havalardan dolayı olabilir. Bizim de endişemiz var” diye konuştu. 

EGE’DEN SARDALYA FIŞKIRDI 

Yasağın sona erdiği 1 Eylül’ü sabırsızlıkla bekleyen Egeli balıkçılardan Rıfat Reis 3 gemisinin 20 kişilik mürettebatı, gece saatlerinde mavi sularla buluşmak için Güzelbahçe Balıkçı Barınağı’ndan demir aldı. Mürettebatın attıkların ağlardan bol miktarda sardalya çıktı. Kasalara doldurulan ilk mahsul İzmir Balık Hali’ne gönderildi. Ege’nin en büyük balık hallerinden birine sahip İzmir’den balıklar tüm Türkiye’deki sofraları süslemek üzere yola çıktı. 

HAMSİNİN KİLOSU 30 TL

Yasağın sona ermesiyle avlanan ilk balıklar da tezgahları doldurdu. Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistiren, vatandaşların en fazla hamsiyi tercih ettiklerini belirterek “Vatandaşlarımız balığı özlemişler. Hamsimiz istavritimiz var. Hamsinin kilosu 30, istavritin 20 lira. Çipurayla barbunun kilosu 25 ile 30 lira arasında değişiyor” diye konuştu. Balık pazarında alışveriş yapan Selahattin Çetenek ise fiyatların uygun olduğunu belirterek “Şu anda bütçemize baktığımızda tavuk fiyatından daha düşük balığın fiyatı. Vitamin olarak da daha yararlı” dedi. 

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