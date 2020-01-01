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01 Ocak 2020 Çarşamba 23:15:22 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 23:17:56

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar ve dolu düştü! Akşam saatlerinde etkili oldu

İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli kar ve dolu yağışı görüldü. Alınan bilgiye göre, 21.00 sularında başlayan kar yağışı Beykoz Çavuşbaşı mevkisinde zaman zaman dolu şeklinde devam etti.

Beykoz'un yanı sıra Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde de kısa süreli kar yağışı gerçekleşti.

Avrupa Yakası'nda ise Beyoğlu'nun başta Taksim olmak üzere bazı bölgelerinde kısa süre dolu yağışı görüldü.

KARABÜK-BARTIN

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde kar yağışının artması sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte iki gündür devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Safranbolu-Bartın Karayolu’nda bulunan Ahmetusta Geçidi’nde aniden bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Gece saatlerinde görüş mesafesinin düştüğü yolun ulaşıma kapanmaması için karayolları ekipler kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU DAĞI'NDA AKŞAM SAATLERİNDE YAĞAN KAR YOLLARDA ETKİLİ OLUYOR

Türkiye’nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı’nda öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. Yollar beyaza bürünürken, karayolları ekipleri yolun kapanmaması için yoğun çaba harcıyor.

Avrupa ile Anadolu’yu birbirine bağlayan en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı, öğlen saatlerinde başlayan kar yağışının etkisi altında kaldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı. Yolların trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerine ait kar küreme ve tuzlama araçları kısa aralıklarla yolda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Trafik ekipleri ise Bolu Dağı’nda olumsuzluk yaşanmaması için devriyelerine devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise Bolu Dağı’nın 900 rakımlı zirvesinde karın tadını çıkardı. Burada yapılan kardan adam ise kar yağışının sembolü oldu.

KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEDİ

Bolu Dağı’nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde gün içinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışı, TEM ve D-100 geçişlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ekipleri de bölgede sürücüleri kar yağışına karşın dikkatli gitmeleri konusunda uyarıyor.

DHA-AA

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