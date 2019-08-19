19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:54:51 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:56:12
İstanbul'un iki köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin 100. bağımsızlık yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Afganistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bu kez Afganistan'ın 100. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Afganistan bayrağının renkleri olan yeşil ve kırmızıya büründü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğünce gerçekleştirilen aydınlatma, gün doğana dek sürecek.
(AA)
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- İstanbul'un iki köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
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