İstanbul'un iki köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bu kez Afganistan'ın 100. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Afganistan bayrağının renkleri olan yeşil ve kırmızıya büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğünce gerçekleştirilen aydınlatma, gün doğana dek sürecek.

(AA)