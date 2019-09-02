02 Eylül 2019 Pazartesi 16:55:44 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:56:59
İstanbul'un iki ilçesini birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli trafiğe kapatılacak
Eyüpsultan ile Gaziosmanpaşa'yı birbirine bağlayan Silahtarağa Tüneli, bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın gece çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa trafiğini rahatlatan Silahtarağa Tüneli'nin aydınlatma sisteminde bakım-onarım çalışması yapılacak.
Tünel, çalışma nedeniyle yarın 22.00 ile çarşamba günü 06.00 saatleri arasında 8 saat, çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
(AA)
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