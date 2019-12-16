İstanbul'un göbeğinde tarih yağması

Yıldırım mahallesinde, 1790 yılında yapılan ve yıllarca Edirnekapı, Karagümrük, Beyazıt ve Fatih semtlerinde, aralarında Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı’nın da bulunduğu toplam 37 noktaya su dağıtan Ali Paşa Kemeri, kaderine terk edildi. Eyüp-Silahtar-Gaziosmanpaşa, Metris-Esenler bağlantı yoluyla ve Mehmet Akif İnan caddesini birbirine bağlayan viyadüklü kavşağın ortasında bulunan ve iyice gözlerden uzak kalan kemer, bakımsızlık nedeniyle dökülmeye başladı.

Taşları sökülen kemerin bazı bölümleri dökülmeye başladı.

GRUP HALİNDE GELİYORLAR

Yıllardır definecilerin hazine bulmak için yaptıkları kaçak kazılar yüzünden büyük tahribata uğrayan kemere bu kez de taş hırsızları dadandı. Özellikle gece saatlerinde 7-8 kişilik gruplar halinde bölgeye gelen bazı kişiler, kemerin taşlarını söküp götürüyor. Bölgede 4 yıldır hurdacılık yapan ve tarihi kemeri korumayı kendine görev edinen Ayhan Kaya “Gece saat 2-3 sıralarında geliyorlar, bu taşları buradan söküyorlar. Ondan sonra buralarda kazı yapıyorlar.

KEPÇEYLE DEFİNE ARADILAR

Kalabalık geliyorlar’’ dedi. Hırsızların özellikle sağlam kalan taşları çıkarıp götürdüklerini söyleyen Kaya ‘’Dört senedir ben burada hurda toplarım. Burayı canla başla koruyorum. Bir eseri yapmak kolay mı? Servet bu. Bu başka bir ülkede olsa böyle olmaz. İyi taşları alıyorlar, kötü taşları bırakıyorlar’’ dedi. Kemerin hazine söylentisi yüzünden definecilerin de hedefinde olduğunu ve daha önce çevresinde kepçeyle kaçak kazı yapıldığını da belirten Kaya ’’ Define söylentisi var. Bundan 2 sene önce kepçeyle geldiler 2 yeri kazdılar. Bu yıkılıp gidecek yazıktır, günahtır. Burada define olmaz. Burada yerleşim alanı yok ki’’ diyerek önlem alınmasını istedi.