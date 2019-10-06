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06 Ekim 2019 Pazar 14:41:12 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 15:24:05

İstanbul'un göbeğinde çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

İstanbul'un Şişli ilçesinde, iki grup arasında, sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası çete olduğu belirlenen, 1'i kadın 13 kişi gözaltına alındı. Kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde ise çatışma başladığında 4- 5 yaşlarındaki çocuğun cami avlusundan çıkıp, tarafların yanından koşarak, geçtiği yine çatışma sürerken, başka çocukların da çevrede koşuşturduğu anlar yer aldı.

Olay, 3 Ekim Perşembe günü saat 18.00 sıralarında, Şişli'ye bağlı Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, sokak ortasında, bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kahvecilik yapan Hüseyin A., kavgada vurularak, yaralandı. Taraflar, bir süre çatıştıktan sonra olay yerinden kaçtı. Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve devriye ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, çete olduğunu belirlediği, aralarında liderinin de bulunduğu, 1'i kadın 13 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerden 4 tabanca ele geçirildi.

EMNİYETTE SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

Gözaltındaki çete lideri Mutalip B.'nin 'yaralama', 'uyuşturucu madde ticareti', 'ruhsatsız silah'; Muhammed Y.'nin 'uyuşturucu madde imalatı', 'ruhsatsız silah'; Özgür N.'nin 'uyuşturucu imalatı', 'rehin alma'; İhsan Y.’nin 'yaralama', Mehmet A.'nın 'uyuşturucu imalatı', 'yaralama'; Mustafa Ş.'nin 'uyuşturucu imalatı', 'kumar'; Ramazan A.'nın 'ruhsatsız silah', 'uyuşturucu ticareti'; Hakan Ç.'nin 'uyuşturucu imalatı', Sıraç K.'nin 'yaralama', Ferhat S.'nin 'kapkaç', 'yaralama', 'hırsızlık'; Muhammed B.'nin 'uyuşturucu imalatı', 'hırsızlık'; Sevgi B.'nin ise 'kasten yaralama'dan emniyette suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Kadir Ç.'nin ise poliste kaydının olmadığı belirtildi.

Asayiş Büro Amirliği'nde sorguları tamamlanan 13 kişi, adliyeye sevk edilecek. 

ÇOCUKLAR YANLARINDAN GEÇERKEN ÇATIŞMIŞLAR

Öte yandan sokak ortasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; iki grup arasında çatışma başladığı sırada 4- 5 yaşlarındaki çocuğun cami avlusundan çıkıp, yanlarından koşarak, geçtiği yine çatışma sürerken, başka çocukların da çevrede koşuşturduğu anlar yer aldı.

(DHA)

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