31 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 19:24:24
İstanbul'un duygu haritası
İki yıl önce hayata geçirilen "CheckFeel" (Duygu Atlası) adlı telefon uygulaması İstanbul'u duygu haritasını çıkarttı.
Kullanıcılara hem yer bildirimi yapma hem de bulundukları yerin kendilerine hissettirdiği duyguyu ifade edebilme fırsatı sunan uygulama istatistiğine göre, İstanbul'un en huzurlu yeri Eyüpsultan, en hüzünlü yeri Karacaahmet, en heyecanlı yeri havalimanı, en romantik yeri Kız Kulesi oldu.
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