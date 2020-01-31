İstanbul'un duygu haritası

Kullanıcılara hem yer bildirimi yapma hem de bulundukları yerin kendilerine hissettirdiği duyguyu ifade edebilme fırsatı sunan uygulama istatistiğine göre, İstanbul'un en huzurlu yeri Eyüpsultan, en hüzünlü yeri Karacaahmet, en heyecanlı yeri havalimanı, en romantik yeri Kız Kulesi oldu.