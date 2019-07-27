İstanbul'un Ataşehir ilçesinde su sayacı hırsızlığı yapan şüphelinin 22 suç kaydı çıktı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde su sayacı hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gece Kartalları ekipleri, 14 Temmuz'da Mimar Sinan Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergileyen Hüseyin T'yi (24) durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada, şüphelinin elindeki poşette 7 su sayacı ve 1 pense ele geçirdi. Şüpheli Hüseyin T, gözaltına alındı.
Ekipler, şüphelinin su sayaçlarını Kayışdağı Mahallesi'ndeki bir apartmandan çaldığını tespit etti.
"Açıktan hırsızlık", "uyuşturucu madde bulundurmak", "kasten yaralama" ve "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçlarından 22 suç kaydı bulunan şüpheli Hüseyin T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı.
AA
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