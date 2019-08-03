İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Bursa: Parçalı bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
Haftalık Hava Tahmini (03 - 09 Ağustos 2019)
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, önümüzdeki hafta başında ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde azalacağı tahmin ediliyor.
İHA
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