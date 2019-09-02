İstanbullu taksiye zamlı bindi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’yle (UKOME) taksiciler arasındaki görüşme sonrası onaylanan taksilere zamlı tarife hayata geçirildi.

KM BAŞI 3 LİRA 10 KURUŞ

Taksiciler taksimetreyi 4 lira yerine 5 liradan açtı. Megakentliler ise indi-bindi ücreti olarak 10 lira yerine 13 lira, kilometre başı için de 2.5 lira yerine 3 lira 10 kuruş ödedi. Gece evlerine gitmek için taksiye binmeyi tercih eden ve zamdan haberi olmayan bazı vatandaşları taksiciler bilgilendirdi. Bazı vatandaşlar ise zam yapılmasına tepki göstererek öncelikle taksilerde kalitenin artırılmasını talep etti.

BAZI VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Şişli’den Gaziosmanpaşa’ya gitmek için taksiye binen Levent Kıratlı isimli vatandaş ‘’ Bence önce taksilerde yaşanan olayların öüne geçilmeli Elbette zam yapılsın ancak önce kalite artırılmalı’’ diye konuştu. Kimisi ise zammı makul bulduğunu söyledi.