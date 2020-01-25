25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:56:07
İstanbullu ıhlamur kokusu istiyor
İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ., kurumsal Twitter hesabından İstanbullulara, "Sokaklarda kokusunu en çok duymak istediğiniz bitki hangisi" diye sordu.
Ihlamur, Defne, Hanımeli ve Mimoza seçeneklerinin sunulduğu ankette İstanbullular, "ıhlamur ağacı"nı yüzde 45 oranıyla zirveye yerleştirdi. Kent sokaklarında, erguvan, akasya, manolya, leylak, iğde ve yasemin ağaçlarının da olması talep edildi.
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