İstanbullu ıhlamur kokusu istiyor

Ihlamur, Defne, Hanımeli ve Mimoza seçeneklerinin sunulduğu ankette İstanbullular, "ıhlamur ağacı"nı yüzde 45 oranıyla zirveye yerleştirdi. Kent sokaklarında, erguvan, akasya, manolya, leylak, iğde ve yasemin ağaçlarının da olması talep edildi.