İstanbul'daki korkunç cinayetin ardından ortaya çıktı: 3 aslanla birlikte!
Ümraniye’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H., annesini ve kardeşini silahla vurarak öldürdü, babasını da ağır yaraladı. Ardından kendisini balkondan aşağı atarak intihar etti. Ağır yaralı baba, dehşeti yaşayan oğulları ve cinnet getiren oğluyla beraber çekildiği fotoğrafı paylaşmış ve '3 aslanla birlikte' notunu düşmüştü.
Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi Köşk Sokağı'ndaki evlerinde, Emre H. (25), henüz bilinmeyen nedenle annesi İncilay H, babası Hüseyin H. ile ağabeyi Haluk H'yi tabancayla vurdu.
Emre H. daha sonra 4. kattaki evin balkonundan atladı.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emre H, anne İncilay H. ile ağabey Haluk H'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba Hüseyin H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Saklanarak kurtulduğu ifade edilen küçük kardeş Yunus H'nin de şok geçirdiği için sağlık ekiplerince hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Polis ekipleri ve savcılığın bölgedeki incelemesi sürüyor.
(AA)
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