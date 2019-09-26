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26 Eylül 2019 Perşembe 16:39:37 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 17:10:00

İstanbul'daki depremde vatandaşların panik anları kameralara yansıdı

İstanbul'da kent genelinde hissedilen merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 4,1 büyüklüğünde 28 artçı sarsıntı yaşandı. Depremin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak, her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz." paylaşımında bulundu.

O ANLAR KAMERADA

İstanbul'da kent genelinde hissedilen deprem vatandaşlar arasında kısa süreli paniğ neden oldu.

İş yerlerinde depreme yakalanan vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı.

 

 

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