  • Bist 100
    101849
  • Dolar
    5,6592
  • Euro
    6,3832
  • Altın
    259,2910
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika... Pençe Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika... Pençe Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi Sivasspor'da 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçirildi
Afrin'deki hezimeti unuttu, tehdit ediyor! Afrin'deki hezimeti unuttu, tehdit ediyor!
Türkiye'yi oyaladı İsrail'e yığınak yaptı Türkiye'yi oyaladı İsrail'e yığınak yaptı
Kıbrıs Barış Harekatı, Doğu Akdeniz’deki denklemi nasıl değiştirdi? Sandalla bile yaklaşmıyorken sondaj gemisi yolluyoruz Kıbrıs Barış Harekatı, Doğu Akdeniz’deki denklemi nasıl değiştirdi? Sandalla bile yaklaşmıyorken sondaj gemisi yolluyoruz
Katil HDP'li vekilin kardeşi Katil HDP'li vekilin kardeşi
96 yaşındaki Kıbrıs gazisi anlattı: Rum komutan sancağı almadan kaçtı 96 yaşındaki Kıbrıs gazisi anlattı: Rum komutan sancağı almadan kaçtı
AB sözünde durmuyor! Türkiye'nin parasının üzerine yattılar AB sözünde durmuyor! Türkiye'nin parasının üzerine yattılar
PKK taktik mi değiştirdi? Erbil saldırganın geçmişi kafa karıştırdı PKK taktik mi değiştirdi? Erbil saldırganın geçmişi kafa karıştırdı
CHP’nin işçi şantajı yayılıyor! CHP’nin işçi şantajı yayılıyor!
Çin felaketi yaşadı! Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var Çin felaketi yaşadı! Çok sayıda ölü, yaralı ve kayıp var
Türkiye, ABD'nin F-35 kararından sonra beklenen hamlesini yaptı Türkiye, ABD'nin F-35 kararından sonra beklenen hamlesini yaptı
Son dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yolcu otobüsü kaza! Yaralılar var Son dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yolcu otobüsü kaza! Yaralılar var
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
Mersin'de PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı Mersin'de PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı
Borçlunun yakınına SMS atan avukata ceza Borçlunun yakınına SMS atan avukata ceza
Adnan Oktar hakkındaki iddianame kabul edildi Adnan Oktar hakkındaki iddianame kabul edildi
İBB iştiraklerinin yöneticilerinden ortak açıklama İBB iştiraklerinin yöneticilerinden ortak açıklama
Kral Selman onayladı! ABD askerleri Suudi Arabistan'a gidiyor Kral Selman onayladı! ABD askerleri Suudi Arabistan'a gidiyor
Anadolu Ajansı duyurdu! Hakan Atilla ile ilgili önemli bilgi Anadolu Ajansı duyurdu! Hakan Atilla ile ilgili önemli bilgi
ABD'den 4 Venezuelalı askeri istihbaratçıya yaptırım ABD'den 4 Venezuelalı askeri istihbaratçıya yaptırım
Arjantin, Hizbullah'ı 'terör örgütleri' listesine aldı Arjantin, Hizbullah'ı 'terör örgütleri' listesine aldı
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
'HAMR' oyunu Altındağ'da sahne aldı 'HAMR' oyunu Altındağ'da sahne aldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:08:26 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:20:25

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilerin kimlikleri kontrol edildi, durdurulan araçlarda detaylı arama yapıldı.

İstanbul genelinde yapılan "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan "Yeditepe Huzur 2019-12" uygulamasına, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile Deniz Limanı şubeleri ile Özel Harekat ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılırken, durdurulan araçlarda detaylı arama gerçekleştirildi. Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri destek verdi. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katıldı.

Beşiktaş Kuruçeşme'de uygulama yapan ekipler, İsrail asıllı Türk vatandaşı eski futbolcu Pini Feliks Balili'nin de aracını durdurdu. Kimliği yanında olmayan Balili, polis memurlarınca üstü arandıktan sonra kimliğini yanında taşıması konusunda uyarılarak gönderildi.

Uygulama sırasında bir aracı durduran trafik ekipleri, İran uyruklu sürücü Y.K'nin (32) alkollü araç kullandığını tespit etti. Otomobili trafikten men eden ekipler, ehliyetine el koydukları sürücüye para cezası da uyguladı.

(AA)

CHP'li belediyede işçiye büyük şantaj! WhatsApp mesajları ortaya çıktı
İstanbul'da 90'lara dönüş
AB sözünde durmuyor! Türkiye'nin parasının üzerine yattılar
Anadolu Ajansı duyurdu! Hakan Atilla ile ilgili önemli bilgi
Bodrum'a aşık oldu
Gustavo son düzlükte
ABD'nin kararı sonrası... Türkiye'den beklenen hamle!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza! Yaralılar var
Bağ-Kur'luya 3 müjde
Galatasaray’da orta sahaya son aday: Morgan Schneiderlin
Suudi Arabistan onayı verdi... ABD askeri girecek
Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere 'Türkiye' daveti
Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda sürpriz isim!
Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat
Finalde Senegal'i mağlup eden Cezayir şampiyon oldu
İran, İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurdu
Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundaki terörist yakalandı
Hamile eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı!
İran, Trump’ın düşürdük dediği İHA’nın görüntüsünü yayınladı
Adnan Oktar hakkındaki iddianame kabul edildi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ