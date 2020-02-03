İstanbul'da yarı yıl tatili bitti, trafik yoğunluğu yaşanıyor
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyılı bugün başlıyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu artarak devam ediyor.
Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu da arttı. Yoğunluk sabahın erken saatlerinden itibaren kendisini göstermeye başladı.
Okulların kapanmasıyla birlikte az da olsa rahat bir nefes alan İstanbul trafiğinde yarıyı tatilinin sona ermesinin ardından yeniden yoğunluk yaşanmaya başlandı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğunluk nedeniyle sürücüler adım adım ilerlemek zorunda kaldı. Sabah saat 7:30 da yüzde elli olan trafik yoğunluğunun önümüzde ki dakikalarda daha da artması bekleniyor.
(DHA)
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