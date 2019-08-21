İstanbul'da yağış yer yer etkili oluyor

İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak yağış devam ediyor.

Bazı ilçelerdeki alt geçitlerde su birikintisi oluşurken, bazı vatandaşların da olası sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı otomobillerini kapalı alanlara bıraktığı görüldü.

Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı iş yerleri ile metrobüs alt geçidini su bastı

Yağış nedeniyle Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.

Bu arada Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü.

Oluşan su birikintisi nedeniyle, Marmaray metrosunun Feneryolu istasyonundan transit geçiş yapacağı öğrenildi.

(AA)