İstanbul'da yabancı uyrukluların parasını çalan sahte polis yakalandı
İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan, kimlik kontrolü bahanesiyle Afganistanlı uyruklu kişilerin cüzdanlarından paralarını çalan şüpheli yakalandı.
Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi´nde, Afganistan uyruklu bir kişi 19 Ağustos'ta kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin, kimlik kontrolü bahanesiyle cüzdanından paralarını çaldığı şikayetinde bulundu. Zeytinburnu Asayis Büro Amirliği ekipleri başlattığı çalışmada, şüphelinin 30 yaşındaki Abdülhakim Ö. olduğunu belirleyerek, 23 Ağustos´ta Çırpıcı Mahallesi´nde bulunduğu evde gözaltına aldı. Abdülhakim Ö'nün daha önce de yine kendisini polis olarak tanıtarak, 2 Afgan uyruklu kişinin paralarını çaldığı belirlendi. 3 kişiden toplam 750 lira çaldığı belirlenen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
(DHA)
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