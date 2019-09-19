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19 Eylül 2019 Perşembe 15:04:19 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:58:29

İstanbul'da vahşet: Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı

İstanbul'da cezaevinden izinli çıkan adam, iki çocuğunun annesi eski eşini önce bıçakladı ardından çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döktü. Vücudunun büyük bölümü yanan kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

DHA'nın aktardığı habere göre olay geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı.

28 yaşındaki Kübra T., Ersin Ü. ile 6 yıl imam nikahıyla evli kaldı. 5 ve 3 yaşlarında iki çocukları olan çift, 1.5 yıl önce ayrıldı. 40 yaşındaki Ersin Ü. bu sırada hırsızlık suçundan cezaevine girdi.

Ersin Ü., geçtiğimiz hafta cezaevinden bir haftalığına izinli çıkarak genç kadının iş yerine gitti. İddiaya göre genç kadın, Ersin Ü.'nün barışma teklifine olumsuz yanıt verdi.

Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Ersin Ü., ertesi gün sabah saatlerinde Kübra T.'nin oturduğu eve gelerek balkon kapısından gizlice içeri girdi.

Mutfağa yönelen Ersin Ü., tezgahtaki sıvı yağı çaydanlığın içine boşaltarak ocakta ısıttı. Tezgahtan bir bıçak alan Ersin Ü. ardından kadının uyuduğu odaya girdi.

'BANA YAR OLMUYORSUN, BAŞKASINA DA OLMA'

Kübra T.'yi uyandıran Ersin Ü. iddiaya göre, "Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma" diyerek kadını önce bacağından bıçakladı, ardından başından aşağı kızgın yağ döktü. Kadının çantasında bulunan bir miktar parayı da çaldığı öne sürülen Ersin Ü. kaçtı.

Genç kadının kolları, yüzü ve göğsü dökülen yağ ile yandı. Yaralı kadın, can havliyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kübra T., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vücudunun büyük bölümü yanan Kübra T.'nin tedavisi sürerken, bileğinin kesilme riski olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayı anlatan geç kadının halası, "Eski kocası hapisteydi, 1 hafta izinli çıkmış. Çocuklarını gördü. Pazar günü de kızgın yağ ile yaktı. 'Bana yar olmuyorsun, başkasına da yar olma' diyerek yaktı. Daha önce de aralarına problem oluyordu. Evinin eşyalarını falan satmıştı. Hem yaktı, hem de parasını aldı gitti. İdam edilmesini istiyoruz. Kübra'nın kollarındaki damarlar açılmazsa kesilebilirmiş. Bir an önce iyileşmesini istiyoruz. Herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.

Olay sonrası kaçan  Ersin Ü.'nün yakalanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

(DHA)

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