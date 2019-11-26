İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Beyoğlu ve Fatih merkezli 7 ilçedeki 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Helikopter desteğiyle 220 polisin görev aldığı operasyonda, bazı adreslerde uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

(AA)