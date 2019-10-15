15 Ekim 2019 Salı 09:45:24 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 09:46:24
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilçede 33 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir ve Ümraniye'de belirlenen 33 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi.
35 kişi gözaltına alındı
Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
(AA)
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