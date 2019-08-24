24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:17:12 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:45:56
Fatih'te kontrolden çıkan minibüs tramvay yoluna girdi. Kaza nedeniyle seferler durdu
İstanbul'da Fatih Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferlerin bir süre yapılamadığı bildirildi.
Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Minibüs, tramvay yoluna girerek refüje çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.
Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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