İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 70'e ulaştı...

İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmur ile birlikte trafik yoğunluğu da yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre, kentte saat 08.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı.