İstanbul'da toplu ulaşımı kullananlar azaldı

İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen hafta salı günü (17 Mart) toplu ulaşım araçları 3 milyon 387 bin 150 defa, 3 Mart salı günü ise 7 milyon 531 bin 386 defa kullanılmıştı. 24 mart salı gününe ait kullanım sayısı ise 1 milyon 263 bin 729 oldu. Kullanım oranı 16,2 olarak hesaplandı. 22 mart pazar günü ise toplu ulaşım araçları 816 bin 270 defa kullanılmıştı.

Öte yandan İETT, otobüslere astığı duyurularda, tüm toplu ulaşım araçlarında yolcuların ikili koltuklarda tek tek oturmaları kararı verildiğini duyurdu.