İstanbul'da telefon hatları çöktü

İstanbul merkezli meydana gelen depremin ardından vatandaşların yakınlarına ulaşmak için yoğun arama yapması üzerine telekomünikasyon ağında yoğunluk meydana geldi.

Sabah saatlerinde 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından 14.10 sularında, merkez üssü Silivri olan 5.8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

TELEFON HATLARI ÇÖKTÜ



Deprem sonrası telefon hatları ise çöktü.

SABAH PEŞ PEŞE DEPREMLER MEYDANA GELMİŞTİ

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 10.32'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine göre, İstanbul Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Marmara Denizi açıklarında yerin 7.78 km derinliğinde gerçekleşen depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.