Teknede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı!

Üsküdar açıklarında bir tekne alev alev yandı. Üsküdar açıklarında yanan teknenin görüntülerini vatandaşlar korku dolu anlarla izlerken görgü tanıklarının haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilmişti. Çıkan yangın kısa bir süre içerisinde söndürüldü. Kuzguncuk İskelesi yakınlarına sürüklenen yattaki 11 kişi ise denize atlayarak son anda kurtuldular..

Üsküdar açıklarında bir teknede saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Teknedekiler son anda denize atladı. Kıyı Emniyetin ekiplerinin ilk müdahalenin ardından tekne kıyıya çekildi. Kıyıya çekilen tekneye burada itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Kuzguncuk açıklarında seyreden "Boğaz Çocuğu" isimli yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Açıkta yanmaya başlayan ve akıntıyla Kuzguncuk İskelesi yakınlarına sürüklenen yattaki 11 kişi, denize atladı.

Durumun bildirmesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri, yattan denize atlayanları sudan çıkardı.

Kıyı Emniyeti ekipleri denizden, itfaiye ekipleri de karadan yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın, yatta büyük çapta hasara neden oldu. Yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Paşa Limanı İstasyonu'na çekildi.

(DHA)