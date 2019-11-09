09 Kasım 2019 Cumartesi 09:46:06 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 09:46:34
İstanbul'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
İstanbul Büyükçekmece'de çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, iki kişi yaralandı.
Pınartepe Mahallesi Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, isimleri öğrenilemeyen bir kişi silahla diğeri ise bıçakla yaralandı.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(AA)
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