13 Kasım 2019 Çarşamba 07:39:18 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 07:41:00
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı
İstanbul Şişli'de meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak üzerinde C.İ, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Öte yandan C.İ'nin dün cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.
(AA)
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