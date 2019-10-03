  • Bist 100
    102784
  • Dolar
    5,6961
  • Euro
    6,2603
  • Altın
    276,6340
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş Wolves karşısında rotasyona gitti Beşiktaş Wolves karşısında rotasyona gitti
ABD'nin Avrupa Komutanından F-35 krizine ilişkin Türkiye açıklaması ABD'nin Avrupa Komutanından F-35 krizine ilişkin Türkiye açıklaması
İstanbul'da sıcaklıklar düşecek İstanbul'da sıcaklıklar düşecek
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos ile görüştü Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos ile görüştü
Anayasa Mahkemesinin Sırrı Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı Anayasa Mahkemesinin Sırrı Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı
NATO, Karadeniz'de Rusya'nın askeri varlığından endişeli NATO, Karadeniz'de Rusya'nın askeri varlığından endişeli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kültür ve sanatta olmamız gereken noktadan uzaktayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kültür ve sanatta olmamız gereken noktadan uzaktayız
İngiliz tur operatörü Thomas Cook Belçika'nın kasası boşaltıldı İngiliz tur operatörü Thomas Cook Belçika'nın kasası boşaltıldı
Isaac Promise hayatını kaybetti Isaac Promise hayatını kaybetti
Trakya için gök gürültülü sağanak bekleniyor Trakya için gök gürültülü sağanak bekleniyor
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de özet krizi sona erdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de özet krizi sona erdi
Mahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındı Mahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındı
AFAD: Bin 227 kişi sağ olarak kurtarıldı AFAD: Bin 227 kişi sağ olarak kurtarıldı
Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 20 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 20 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi
Aracına sahte basın kartları koyan kişi hakkında işlem yapıldı Aracına sahte basın kartları koyan kişi hakkında işlem yapıldı
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: Operasyonlarımızı kışın da aralıksız sürdüreceğiz İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: Operasyonlarımızı kışın da aralıksız sürdüreceğiz
Babaannesini boğarak öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi yakalandı Babaannesini boğarak öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi yakalandı
PFDK'dan Metin Diyadin'e 5 maç ceza geldi PFDK'dan Metin Diyadin'e 5 maç ceza geldi
Beşiktaş'ta Diaby maç kadrosundan çıkarıldı Beşiktaş'ta Diaby maç kadrosundan çıkarıldı
Muğla'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü Muğla'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
Siverek Karacadağ'da kış ve yayla turizmi canlanacak Siverek Karacadağ'da kış ve yayla turizmi canlanacak
Metina ve Zap'ta 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi Metina ve Zap'ta 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Kuzey Ege'de yasa dışı göçle mücadelede 215 düzensiz göçmen yakalandı Kuzey Ege'de yasa dışı göçle mücadelede 215 düzensiz göçmen yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ekim 2019 Perşembe 21:05:37 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 21:07:55

İstanbul'da sıcaklıklar düşecek

İstanbul'un yarın akşamdan itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgilere göre, yurt genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi. 

Açıklamada, geçen hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu, açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın gündüz saatlerinde Trakya'dan başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakacağı kaydedildi.

5 Ekim Cumartesi günü ise bölgenin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 6 Ekim Pazar günü etkili olduktan sonra pazartesi günü bölgeyi terk etmesi ve aynı gün bölgenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü hissedilir derecede azalacak. Mevsim normalleri civarı ve yer yer altına düşmesi beklenen hava sıcaklıkları 8 Ekim Salı gününden itibaren tüm bölgede tekrar artacak. Rüzgarın yarın bölgenin batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli (40-70 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ