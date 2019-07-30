30 Temmuz 2019 Salı 15:44:48 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 16:00:52
İstanbul'da sağanağa teslim oldu
İstanbul'da aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak, iş yeri ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
AA
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