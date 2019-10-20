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20 Ekim 2019 Pazar 16:47:05 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 17:11:31

İstanbul'da pitbull dehşeti

Küçükçekmece'de dedesiyle birlikte parka oyun oynamaya gelen 7 yaşındaki çocuğa, pitbull cinsi köpek saldırdı. Vatandaşlar çocuğu, köpeğe sopalarla vurarak kurtarabildi. Korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 18 Ekim Cuma günü saat 15.00 sıralarında, Küçükçekmece'de bulunan çocuk parkında yaşandı. 7 yaşındaki Ömer Faruk Yeşil, dedesiyle birlikte parka oyun oynamaya geldi. Bu sırada 40 yaşlarındaki Ayten Demirtaş, çocukların oyun oynadığı parkta pitbull cinsi köpeğini gezintiye çıkardı. Sahibinin elinden kurtulan köpek, parkta oyun oynayan Ömer Faruk Yeşil'e saldırdı. Çocuğun yardım çığlıklarına etrafta bulunan vatandaşlar koştu. 

ÇOCUĞU KÖPEĞE SOPALARLA VURARAK KURTARDILAR

Çevredekiler çocuğu bir türlü bırakmayan köpeğe sopalarla vurdu. Çığlıklar üzerine parka koşan Lokman Türe, köpeğin ağzından kurtarılan Ömer Faruk'u kucağına alarak parkın yanındaki özel bir hastaneye götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan Ömer Faruk Yeşil, daha sonra farklı bir hastaneye sevk edildi.

KOLU KIRILDI, DERİN KESİKLER OLUŞTU

Köpek tarafından saldırıya uğrayan Ömer Faruk Yeşil'in sağ kolunun kırıldığı, kolunda 3 santimetre, sağ bacağında da 10 santimlik açık olduğu öğrenildi. Ailenin şikayetçi olması üzerine köpeğin sahibi Ayten Demirtaş, Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Demirtaş'ın ifadesinde köpeğinin pitbull kırması olduğunu ve sokakta bulup beslediğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan kadın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BABA: ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Baba Suat Yeşil, "Çocuğun sağlık durumu ciddi. Sağ bacağında 10 santimlik bir açılma var dişleri girmiş. Sağ kolunda da açılma var. Sağ kolu da kırılmış ciddi yaralar var. Dedesi çocuk parkına götürmüş. Çocuklar orada oynarken köpeğin sahibinin anlatmasına göre köpeğim ısırma huyu yoktu diyor. Köpeğe dışarıdan taciz oldu diyor. Kadınlar vurdu o sırada köpek saldırganlaştı çocuk da herhalde düşmüş. Zinciri varmış uzunmuş çocuk düştüğü için yerde ısırmış. Şimdi ameliyat olacak köpek ısırı olduğu için müdahale edemediler. Kırık da var enfeksiyon riski de var. Kuduz ve tetanoz aşısı oldu. Artı üç tane daha aşı olacak. Karşı taraf bize yanlış bilgi verdi pitbull demedi. Sokak köpeği aldım besliyorum dedi. Aşıları var dedi ama pitbull olduğunu öğrenince şok oldum. Bu saatten sonra şikayetçi olmayı düşünmüyorum" dedi. Suat Yeşil, bu cins köpeklerin çocuk parkında dolaştırılmamasını istedi.

"ÇOCUĞU KUCAKLAYIP HASTANEYE GÖTÜRDÜM"

Köpeğin saldırdığı çocuğu olay anında kucağına alıp hastaneye koşan Lokman Türe, "Biz araba yıkıyorduk dükkanımızın önünde. Bir sesler duyduk kadın sesleri bağrışma çağrışma. İlk başta kadınlar kavga ediyor sandık. Uzaktan fark edemedik ağaçlardan gözükmüyor zaten. Biraz yaklaşınca köpeğin çocuğa saldırdığını gördük. Tellerden atlayıp yanına gittiğimde ayırmışlardı. Yoldan geçen arkadaşlar sopayla vurmuşlar. Asıl kahramanlık hikayesi onlarındı. Ben geldiğimde ayrılmışlardı yerden kucağıma alıp hastaneye yetiştirdim. Çocuk bir yanda yatıyordu köpek bir yanda yatıyordu çocuğu kucaklayıp götürdüm" dedi.

KÖPEĞİN ÇOCUĞA SALDIRDIĞI AN GÜVENLİK KAMERASINDA

Parktaki kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının pitbull cinsi bir köpekle birlikte parktaki yeşil alanda oturduğu görülüyor. Oyun oynayan çocukların koşuşturduğu sırada, tasmasını tutan sahibinin dalgınlığından faydalanarak elinden kaçan pitbull, çocuklardan birine saldırıyor. Köpek kolundan ısırdığı çocuğu yaklaşık 30 saniye boyunca bırakmıyor. Tasmayı tutan kişinin bütün çabalarına rağmen çocuğu ısırmaya devam eden köpek, olayı görerek yardıma koşan çevredeki kişilerin çabaları ile zapt ediliyor. Yaralanan çocuk, bir kişinin kucağında parkın yanında bulunan özel bir hastanenin acil servisine götürülüyor. Çocuğun kucakta parktan çıkarıldığı sırada da, dehşet saçan pitbull cinsi köpeğin çocuğa tekrar saldırmaya çalıştığı görülüyor.

DHA

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