15 Kasım 2019 Cuma 09:21:39 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 09:22:42
İstanbul'da park halindeki halk otobüsü yandı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan 34 HY 6736 plakalı halk otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yenikent Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde park halindeki 34 HY 6736 plakalı, İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, otobüste hasar meydana geldi.
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