İstanbul'da otobüs şoförü yolcuları bıçaklayıp durağa daldı, sonra da denize atladı
Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı. Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.
Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı. Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT