İstanbul'da otobüs şoförü yolcuları bıçaklayıp durağa daldı, sonra da denize atladı

Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı. Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.