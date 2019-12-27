Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve çevrelerinin yağışlı geçeceği belirtilmişti.

Meteoroloji yetkilileri İstanbul içinse çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı tahmininde bulunmuştu. Ancak akşam saatlerinde İstanbul’da mevsimin ilk karı yağdı.

Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

DHA