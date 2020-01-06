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06 Ocak 2020 Pazartesi 22:40:59 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 22:41:52

İstanbul'da metruk binanın bir bölümü bitişiğindeki binanın üzerine çöktü

Fatih'te iki katlı metruk binanın bir bölümü, aşırı yağış ve fırtına nedeniyle bitişiğindeki başka bir binanın üzerine çöktü.

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Yasemin Sokağı'ndaki, bir kısmı daha önce yıkılan metruk binada çökme meydana geldi.

Metruk binadan yağış ve fırtına dolayısıyla kopan parçalar Nihat Azı'ya ait olduğu öğrenilen diğer binanın çatısına zarar verdi.

İki katlı olmasına rağmen kot farkı nedeniyle alçakta bulunan binada hasar oluşurken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ev sahibi Azı, ailece büyük bir tehlike yaşadıklarını, evin çatısının yıkıldığını ve içeriye su dolduğunu belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmasını istedi.

Zabıta ekipleri de evde inceleme yaptı.

Bu arada, Fatih Belediyesince metruk bina için çevrede önlem alındığı, tarihi özelliği olan binanın yıkım için de gerekli başvuruların daha önce yapıldığı ve ilgili kurumdan onay beklendiği öğrenildi.

Sarıyer'de, çatısı uçan binada hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi Dişbudak Sokağı'ndaki 2 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Düşen parçalar dolayısıyla sokak bir süre trafiğe kapatıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri evin içinde ve çevresinde inceleme yaptı.


❮❯İstanbul'da yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor İstanbul'da gün içinde şiddetini artıran yağmur ve rüzgar akşam saatlerinde de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte mesai çıkışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yüzde 70'ler düzeyine yükseldi. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )

Yağış trafiği de etkiledi
İstanbul'da gün içinde şiddetini artıran yağmur ve rüzgar akşam saatlerinde de hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Mesai çıkışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yüzde 70'ler düzeyine yükselirken, yayalar da zor anlar yaşadı.

D-100 Karayolu'nun Haliç Köprüsü ve Avcılar arasında kalan bölümünde yoğunluğun arttığı dikkati çekerken, ilerleyen saatlerde trafik yoğunluğu yüzde 50'nin altına indi.

Toplu taşıma araçlarını kullanan kişilerin ise duraklarda ve üst geçitlerde olumsuz hava koşullarından etkilendikleri görülürken, rüzgar ve yağmur aralıklarla şiddetini artırıyor.

AA

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