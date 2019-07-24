24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:54:57 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:02:38
İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
Burhaniye durağında iki metrobüs çarpıştı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi.
Üsküdar Burhaniye durağında iki metrobüs kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hafif yaralandı.
Son Dakika! Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Pitbull'un saldırdığı kadın: Köpeğin bir suçu günahı yok
- İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var
- 2 tonluk boğa 70 bin liradan yeniden satışa çıktı
- Düzcede sel felaketi: Selde kaybolan 2 çocuğun arama çalışmalarında son durum nedir?
- Denizli'de yayalara yönelik kırmızı ışık denetimi yapan polislere tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?