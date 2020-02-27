  • Bist 100
    112387
  • Dolar
    6,1681
  • Euro
    6,7556
  • Altın
    326,9620
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e çıktı İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e çıktı
İstanbul'da metro çıkışında kadını taciz eden şüpheli yakalandı! İstanbul'da metro çıkışında kadını taciz eden şüpheli yakalandı!
Patronunun işçisini döverek öldürdüğü anlar kamerada Patronunun işçisini döverek öldürdüğü anlar kamerada
Hindistan devleti göz yumuyor! Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı protestolarda 35 Müslüman dövülerek ve yakılarak katledildi Hindistan devleti göz yumuyor! Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı protestolarda 35 Müslüman dövülerek ve yakılarak katledildi
Başkan Erdoğan'dan Hüsnü Mübarek'in ölümü sonrası çarpıcı sözler Başkan Erdoğan'dan Hüsnü Mübarek'in ölümü sonrası çarpıcı sözler
St. Antuan Kilisesi’nde büyük kriz St. Antuan Kilisesi’nde büyük kriz
Okul servisinde unutulan Alperen'in ölümüne ilişkin dava açılan şube müdürü hakim karşısında Okul servisinde unutulan Alperen'in ölümüne ilişkin dava açılan şube müdürü hakim karşısında
Patronunun işçisini döverek öldürdüğü anlar kamerada Patronunun işçisini döverek öldürdüğü anlar kamerada
"Tuvalete gidiyorum" diyerek ayrıldı! Genç kadının feci ölümü "Tuvalete gidiyorum" diyerek ayrıldı! Genç kadının feci ölümü
Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacak Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacak
Hamile eşe dayak attı, sadece 8 ay hapisle cezalandırıldı Hamile eşe dayak attı, sadece 8 ay hapisle cezalandırıldı
Hülya Ağansoy vefat etti, sırlarını da mezara götürdü... (Hülya Ağansoy kimdir) Hülya Ağansoy vefat etti, sırlarını da mezara götürdü... (Hülya Ağansoy kimdir)
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de saldırıya uğrayan Muhammed Zübeyir, dehşet anlarını anlattı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de saldırıya uğrayan Muhammed Zübeyir, dehşet anlarını anlattı
PKK'nın Diyarbakır'daki HDP Şubesi önündeki iki aile daha evladına kavuştu PKK'nın Diyarbakır'daki HDP Şubesi önündeki iki aile daha evladına kavuştu
BM, bombalanan İdlib'e 26 tır insani yardım gönderdi BM, bombalanan İdlib'e 26 tır insani yardım gönderdi
Dünya devi Ferrari'den açılan marka davası Dünya devi Ferrari'den açılan marka davası
Koronavirüsüne yakalandığını yetkililere bildirene 1400 dolar para ödülü verilecek! Koronavirüsüne yakalandığını yetkililere bildirene 1400 dolar para ödülü verilecek!
Kremlin'den Erdoğan-Putin açıklaması Kremlin'den Erdoğan-Putin açıklaması
Elon Musk'tan hakkındaki komplo teorilerine yanıt: Aslında ben 3 bin yaşında bir vampirim Elon Musk'tan hakkındaki komplo teorilerine yanıt: Aslında ben 3 bin yaşında bir vampirim
Bakan Pekcan'dan artan maske fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşlar şikayet edebilir Bakan Pekcan'dan artan maske fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşlar şikayet edebilir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tahammülümüz yok AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tahammülümüz yok
Babası ve ağabeyinin boksta yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istiyor Babası ve ağabeyinin boksta yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istiyor
Çinli doktor koronavirüsü düşünmeden yere yığılan hastaya suni solunum yaptı Çinli doktor koronavirüsü düşünmeden yere yığılan hastaya suni solunum yaptı
Çinli doktor, koronavirüsü göze aldı, markette yere yığılan hastaya suni solunum yaptı Çinli doktor, koronavirüsü göze aldı, markette yere yığılan hastaya suni solunum yaptı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Şubat 2020 Perşembe 14:46:06 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 14:47:45

İstanbul'da metro çıkışında kadını taciz eden şüpheli yakalandı!

İstanbul Pendik metro istasyonunda genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı. Çirkin görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Şubat günü saat 09.00'da Pendik Metro İstasyonu çıkışında yaşandı.

Bir şüpheli yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkan H.Y.(18)'nin arkasından gelerek cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, metro istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye alarak tacizcinin Muzaffer D. olduğunu belirledi. Şüpheli Muzaffer D. bugün Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer D. , Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER