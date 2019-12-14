14 Aralık 2019 Cumartesi 19:17:26 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 19:21:33
İstanbul'da metro arızası giderildi, seferler normale döndü
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle yapılamayan seferler normale döndü.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle bir süredir yapılamayan seferler normale döndü.
Konuya ilişkin Metro İstanbul resmi Twitter hesabında bir duyuruya yer vererek, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro seferleri arızanın giderilmesinin ardından tekrar başladı.
(AA)
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