  • Bist 100
    101144
  • Dolar
    5,7631
  • Euro
    6,3795
  • Altın
    275,7850
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ayva fiyatındaki artış üreticileri sevindirdi Ayva fiyatındaki artış üreticileri sevindirdi
Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yasa dışı yeni konut inşa kararını reddediyoruz Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in yasa dışı yeni konut inşa kararını reddediyoruz
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ıspanak açıklaması İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ıspanak açıklaması
Ünal Karaman: Kriz ortamları fırsat yaratır Ünal Karaman: Kriz ortamları fırsat yaratır
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar
İstanbul'da lüks rezidansa baskın! Her yerden para çıktı İstanbul'da lüks rezidansa baskın! Her yerden para çıktı
Trump'a azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar gelecek hafta başlıyor Trump'a azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar gelecek hafta başlıyor
Bakan Akar'dan çok önemli mesaj: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek Bakan Akar'dan çok önemli mesaj: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek
İletişim Başkanı Altun: DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi dahil tüm aile üyeleri gözaltına alındı İletişim Başkanı Altun: DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi dahil tüm aile üyeleri gözaltına alındı
Twitter'ın CEO'su Facebook'un yeni logosunu ti'ye aldı Twitter'ın CEO'su Facebook'un yeni logosunu ti'ye aldı
Atatürk Barajı'ndaki renk değişiminin sebebi belli oldu Atatürk Barajı'ndaki renk değişiminin sebebi belli oldu
ABD'yi endişelendiren durum! Önce Çin, sonra Rusya... ABD'yi endişelendiren durum! Önce Çin, sonra Rusya...
İngiliz medyası Boris hükümetine patladı: DEAŞ’lıların çocuklarını getirmek göreviniz İngiliz medyası Boris hükümetine patladı: DEAŞ’lıların çocuklarını getirmek göreviniz
20 yaşındaki tıp öğrencisi kök hücre bağışı bekliyor 20 yaşındaki tıp öğrencisi kök hücre bağışı bekliyor
Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni, Ankara'dan törenle uğurlandı Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni, Ankara'dan törenle uğurlandı
Yasemin Allen sapığının mesajını yayınladı! 'Bana tecavüz etmek istiyor' Yasemin Allen sapığının mesajını yayınladı! 'Bana tecavüz etmek istiyor'
Cuma günü hangi kandil? Mevlid Kandili ibadetleri neler? Cuma günü hangi kandil? Mevlid Kandili ibadetleri neler?
Rusya ve Fransa derin uzay araştırmaları konusunda anlaşma imzaladı Rusya ve Fransa derin uzay araştırmaları konusunda anlaşma imzaladı
Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti
Can Yaman avukatlıktan vazgeçmedi! Can Yaman avukatlıktan vazgeçmedi!
Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi
Cinsel mesajlara isyan etti! Cinsel mesajlara isyan etti!
Kosova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Osman Karakaya ve Cihan Özkan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı Kosova'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Osman Karakaya ve Cihan Özkan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Kasım 2019 Çarşamba 20:22:32 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 20:33:06

İstanbul'da lüks rezidansa baskın! Her yerden para çıktı

İstanbul’da yasa dışı dışı bahis oynatan şebekeye düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alınırken, lüks bir rezidansta yapılan aramalarda elbise dolabında 3 milyon 200 bin lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı sanal bahis oynatan bir şebekeye yönelik 21 ilçede operasyon düzenlendi. 52 ayrı adrese düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 44 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler adreslerde yapılan aramalarda, suç olaylarında kullanılan çok sayıda dijital malzeme ile şüphelilere ait çok sayıda lüks araca da el koydu.

Yasa dışı bahis şebekesinin Küçükçekmece Halkalı’da merkez olarak kullandığı ve elebaşlarının saklandığı belirlenen lüks rezidanstaki daireye yapılan operasyonda ise elbise dolabında 3 milyon 200 bin lira para ele geçirildi. Yıllık 50 milyon lira parayı yönettiği tespit edilen şebeke üyeleri, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ