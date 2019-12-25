İstanbul'da küçük çocuğa otomobil kullandıran sürücü sosyal medyada büyük tepki topladı
İstanbul'da seyir halinde olan bir sürücü kucağına çocuğunu alarak bir süre sonra direksiyonu bırakıp dakikalarca çocuğa araç kullandırması sosyal medyada büyük tepki topladı.
Çağlayan, Taşocağı Caddesi üzerinde önceki gün araçla seyir halinde olan bir sürücü, çocuğunu kucağına aldı. Trafikte bu şekilde seyreden sürücü bir süre sonra direksiyonu bırakıp çocuğuna tutturdu. Sürücü bu şekilde giderken ufak tutuşlar dışında direksiyona hiç müdahale etmedi.
Direksiyon kontrolünü küçük çocuğa bırakan sürücü hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Dakikalarca çocuğa aracı kullandıran sürücüyü yanındaki kaydetti. Sorumsuz sürücü o anları sosyal medyada yayınladı.
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