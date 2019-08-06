  • Bist 100
    99384
  • Dolar
    5,5387
  • Euro
    6,2172
  • Altın
    260,9130
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi
Rusya askeri haberleşme uydusunu uzaya gönderdi Rusya askeri haberleşme uydusunu uzaya gönderdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): Seyahat için ocak-mart döneminde 7 milyar lira harcandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): Seyahat için ocak-mart döneminde 7 milyar lira harcandı
Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri yarın başlıyor! Sağlık Bakanlığı personel alım tercih sayfası Sağlık Bakanlığı personel alım tercihleri yarın başlıyor! Sağlık Bakanlığı personel alım tercih sayfası
Mehmet Ali Erbil sevenlerine müjdeli haberi verdi! Sahnelere geri dönüyor Mehmet Ali Erbil sevenlerine müjdeli haberi verdi! Sahnelere geri dönüyor
Çorum'da ölen kardeşinin adını 9 yıldır tarlaya yazıyor Çorum'da ölen kardeşinin adını 9 yıldır tarlaya yazıyor
Dünya Türk kahvesini sanatla keşfedecek Dünya Türk kahvesini sanatla keşfedecek
MSB: ABD heyetiyle bugünkü kısmı saat 10.30’da MSB/Ankara'da başlamıştır MSB: ABD heyetiyle bugünkü kısmı saat 10.30’da MSB/Ankara'da başlamıştır
Google, üretimde geri dönüştürülmüş maddeleri kullanacak Google, üretimde geri dönüştürülmüş maddeleri kullanacak
Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı
Yeniyaylacık'ta milyonlarca yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor Yeniyaylacık'ta milyonlarca yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor
İstanbul'da kendisini uyaran otel çalışanına sinirlendi, defalarca bıçakladı İstanbul'da kendisini uyaran otel çalışanına sinirlendi, defalarca bıçakladı
Antartika tamam, Türkler şimdi Kuzey Kutbu'na geliyor Antartika tamam, Türkler şimdi Kuzey Kutbu'na geliyor
HDP'li başkan Selçuk Mızraklı, belediyeyi PKK kampına çevirdi! HDP'li başkan Selçuk Mızraklı, belediyeyi PKK kampına çevirdi!
Adıyaman'da ay çekirdeği yüklü kamyon yandı Adıyaman'da ay çekirdeği yüklü kamyon yandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Hac arınmaktır, bağışlanmaktır Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Hac arınmaktır, bağışlanmaktır
Hatay'da DEAŞ operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı Hatay'da DEAŞ operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı
146 kiloluk teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu 146 kiloluk teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu
Kuzey Kore 2 haftada 4. kez kısa menzilli füze denedi Kuzey Kore 2 haftada 4. kez kısa menzilli füze denedi
Karadeniz'deki iklim değişikliği eylem planı için harekete geçiliyor Karadeniz'deki iklim değişikliği eylem planı için harekete geçiliyor
Rize'de denize düşen Gürcistan uyruklu kişi boğuldu Rize'de denize düşen Gürcistan uyruklu kişi boğuldu
Polonya Bisiklet Turu'nda trajik kaza! Belçikalı bisikletçi Lambrecht, hayatını kaybetti Polonya Bisiklet Turu'nda trajik kaza! Belçikalı bisikletçi Lambrecht, hayatını kaybetti
Piyasa güne artı rezervle başladı Piyasa güne artı rezervle başladı
İş bulamayınca karpuz yetiştirdi: Bu sene karpuzda 200-250 ton hasat kaldırmayı düşünüyoruz İş bulamayınca karpuz yetiştirdi: Bu sene karpuzda 200-250 ton hasat kaldırmayı düşünüyoruz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ağustos 2019 Salı 10:33:55 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 10:41:35

İstanbul'da kendisini uyaran otel çalışanına sinirlendi, defalarca bıçakladı

İstanbul Şişli'de bir otel çalışanı otelde kalma süresi dolduğu müşterisini uyarınca tartışma çıktı. Odasını boşaltarak ayrılan müşteri bir süre sonra elinde bıçakla gelerek otelin önünde çalışana saldırdı.

Olay 25 Temmuz günü Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 14.40'ta meydana geldi. İddiaya göre, otel çalışanı otelde kalma süresi dolan müşterisi Abdülkadir A.'yı oteli boşaltması için uyarıda bulundu. Bir süre sonra otel çalışanı ile Abdülkadir A. arasında tartışma yaşandı.

BİR SÜRE SONRA ELİNDE BIÇAKLA GELDİ

Tartışmanın ardından Abdülkadir A. odayı boşaltarak otelden ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra elinde bıçakla gelen Abdülkadir A. o sırada dışarıda bulunan otel çalışanının arkasından yaklaşarak boğazına bıçak dayadı. Saldırgandan kurtulan otel çalışanı otelin yanındaki nalbur dükkanına girdi. Abdülkadir A. çevredeki bir vatandaş tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken dükkandan elinde sopa ile tekrar dışarı çıkan otel çalışanı kendisine bıçakla saldırmaya çalışan Abdülkadir A.'nın kafasına vurdu.

OTEL ÇALIŞANINI DEFALARCA BIÇAKLADI

İkili arasında arbede yaşanırken çevredeki vatandaşlar da kavgayı ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında yere düşen otel çalışanı, Abdülkadir A.'nın peş peşe bıçak darbelerine maruz kaldı. Saldırgan olayın ardından koşarak kaçarken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan otel çalışanı ise yerden kalkamadı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılan otel çalışanı daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! 2019 Ağustos ayı kira zam oranları belli oldu
Guantanamo’nun kara kutusu yayınlanıyor
CHP'de Kılıçdaroğlu diktasına isyan! Sav fitili ateşledi
Alman gazetesi yazdı: Başkan Erdoğan’ın kararının doğru olduğu kanıtlandı
Türkiye'den Asya hamlesi! Kirli oyunu bozacak açılım...
İzmir'de FETÖ soruşturması: 18 gözaltı kararı
Victor Ruiz transferi taraftarları endişelendirdi! "Eyvah..."
Cevizlibağ'da su tankeri tramvaya çarptı
Sosyal medyanın da haramları mı var?
Mutfağın da kraliçesi! Paylaşımına beğeni yağdı
Emekliye 1.000 TL
Real Madrid, Eljif Elmas'a talip oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Mekke'de
Zehirlenen 25 işçi hastaneye kaldırıldı
ABD, Çin'i 'döviz manipülatörü' ilan etti! Büyük kayıp sonrası flaş hamle
Ensesinde hissetti! Bakın ne çıktı...
Bakayoko harekatı
CİMER'den kamu spotu
Kadıköy’de Samba zamanı
Otogardaki otoparkların tahliye edilmesi kararına tedbir
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ