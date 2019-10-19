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19 Ekim 2019 Cumartesi 20:46:56 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 20:49:15

İstanbul'da kayıp Çinli bilmecesi

İstanbul'da bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı 31 yaşındaki Lisha Yu kayıp olduğu öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Lisha Yu'nun Uygur, Türk erkek arkadaşı Süleyman A., Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kız arkadaşının 2 Ekim'de 34 MM 6988 plakalı otomobiliyle maddi hasarlı bir trafik kazası yaptıktan sonra haber alamadığını söyledi. Süleyman A., emniyetteki ifadesinde Lisha Yu'nun kendisini saat 23.30 sıralarında arayarak kaza yaptığını, çarptığı araçtaki kişilerin de kendisiyle konuşmak istediğini söylediğini kaydetti. Süleyman A., telefon görüşmesinin kesilmesinin ardından kız arkadaşı Lisha Yu'ya bir daha ulaşamadığını vurguladı.

KAYIP ŞAHISLAR BÜRO AMİRLİĞİ GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Lisha Yu'nun yaşadığı 705 dairenin bulunduğu lüks siteye gelerek çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ancak sonuca varılamadı. Polis, konuyu daha kapsamlı olarak incelenmesi ve araştırılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne devretti. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ise, Lisha Yu'nun bulunması için teknik ve fiziki çalışma başlattı. Polis ekiplerinin Lisha Yu'yu arama çalışmaları gece gündüz demeden aralıksız olarak sürüyor.

AİLE İSTANBUL'A GELDİ, KONSOLOSLUK POLİSLE TEMASA GEÇTİ

Lisha Yu'nun Çin'de yaşayan ailesi kızlarının kaybolduğunu öğrendikten sonra, yaklaşık 10 gün önce İstanbul'a geldi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri de Lisha Yu'nun bulunması için polis ekipleriyle temasa geçtiği öğrenildi.

DHA

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